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Рынок земли: на референдуме две трети украинцев проголосовали бы против

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Украина, Среда 12 мая 2021 11:07
Рынок земли: на референдуме две трети украинцев проголосовали бы против Фото: украинцы проголосовали бы против рынка земли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы в Украине прошел референдум о разрешении купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, 64% его участников проголосовали бы против. Поддержали бы инициативу 36% проголосовавших.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рынок земли: на референдуме две трети украинцев проголосовали бы против

По данным опроса, 77% респондентов считают, что решение о введении в Украине рынка земли, должно приниматься на всеукраинском референдуме, 16% - не поддерживают такой инициативы. При этом 58% однозначно готовы принять участие в таком референдуме, 17% - скорее бы приняли участие, 20% - не приняли бы участия.

Рынок земли: на референдуме две трети украинцев проголосовали бы против

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, две трети украинцев (69%) уверены, что олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель. Кроме того, 57% убеждены, что людей заставят продавать свою землю за бесценок.

Отметим, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме. По его словам, голосование пройдет в течение ближайших трех лет.

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