Ринок землі: на референдумі дві третини українців проголосували б проти
Якби в Україні пройшов референдум про дозвіл купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, 64% його учасників проголосували б проти. Підтримали б ініціативу 36% тих, хто проголосував.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи"Рейтинг".
За даними опитування, 77% респондентів вважають, що рішення про введення в Україні ринку землі, має прийматися на всеукраїнському референдумі, 16% - не підтримують такої ініціативи. При цьому 58% однозначно готові взяти участь у такому референдумі, 17% - швидше б взяли участь, 20% - не взяли б участі.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, дві третини українців (69%) впевнені, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель. Крім того, 57% переконані, що людей змусять продавати свою землю за безцінь.
Зазначимо, міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заявив, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішено на загальнонаціональному референдумі. За його словами, голосування пройде протягом найближчих трьох років.