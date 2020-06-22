ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ринкові ціни на газ для населення: Коболєв дав прогноз

Новини » Економіка     22.06.2020 - 13:54
Ринкові ціни на газ для населення: Коболєв дав прогноз
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перехід до ринку посилить конкуренцію за споживача

Перехід на ринкові ціни на газ для населення з 1 липня 2020 року дозволить знизити ціни. В умовах конкуренції громадяни виграють.

Про це голова правління НАК Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Зараз ідеальний час для запуску газового ринку - ціни на газ низькі. Якщо правильно запустити ринок, то на нього прийде багато гравців - і це буде "перемога", оскільки за рахунок конкуренції стане краще ціна і якість послуг", - заявив він.

За його словами, "Нафтогаз" також має намір брати участь в конкуренції за споживача.

"Ми будемо використовувати всі можливі маркетингові кроки. Як і всі інші – будемо конкурувати", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, НКРЕКП прийняла рішення, яке дозволяє побутовим споживачам вільно змінювати постачальника газу з 1 липня 2020 року.

Постановою передбачається, що для зміни постачальника побутовому споживачеві необхідно буде направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору. У той же час участь або надання підтвердження з боку чинного постачальника природного газу в процесі зміни постачальника побутовим споживачем не потрібно.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і ПриватБанк, з 1 липня 2020 року.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Нафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся