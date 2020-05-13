В Киеве открылись более 30 продовольственных рынков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в столице заработали стоматологические клиники

В Киеве в рамках ослабления карантина возобновили работу 31 продовольственный рынок. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, также со вчерашнего дня возобновили работу стоматологические клиники.

"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели не оказался зря. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, со вчера начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сообщил Кличко.

Напомним, с 12 мая в Киеве стартовал первый этап ослабления карантинных ограничений.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая. По его словам, в условиях, когда все больше людей возвращаются на работу в рамках ослабления карантина, Киев ждет транспортный коллапс.

Также РБК-Украина писало, что в Украине возобновили работу около 570 продуктовых рынков.