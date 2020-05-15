Крупные ТРЦ в Киеве необходимо открывать после метро, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Также условием открытия ТРЦ является снижение заболеваемости COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко предложил открывать большие торговые центы в столице только после возобновления работы метро. При этом владельцы ТРЦ должны строго соблюдать карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По словам мэра столицы, открытию столичных торговых центров должно предшествовать возобновление работы метрополитена, чтобы местные жители могли добираться до ТРЦ на общественном транспорте.

"Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и до крупных торговых центров. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - пояснил Кличко.

Также условиями возобновления работы ТРЦ в Киеве являются снижение количества больных коронавирусом и соблюдение владельцами и посетителями ТРЦ противоэпидемических требований.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, и такие центры мы сможем открыть", - подчеркнул мэр Киева.

Отметим, что до этого заместитель председателя КГГА Анатолий Мондриевский заявлял, что открытие ТРЦ в Киеве во время карантина может быть опасным. В КГГА объясняли, что сейчас вопрос открытия ТРЦ в Киеве не является актуальным.

Напомним, ранее мэр столицы Кличко предложил правительству разрешить работу метро с 25 мая. Кличко рассказал, что Киев планирует возобновить работу транспорта в обычном режиме после нового этапа ослабления карантина.

Автор: Дмитро Левицький