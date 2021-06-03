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На рынке "Столичный" прогремели взрывы

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт. Участники конфликта применили дымовые пакеты и петарды.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших нет. Правоохранители начали следственные действия у админздания рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен.

Фото: на рынке произошли взрывы (facebook.com/pol.kyivregion)

Сейчас полиция охраняет публичный порядок и проводит превентивные мероприятия на рынке "Столичный". В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.

Напомним, в Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

Раньше в Киеве на бульваре Академика Вернадского в квартире жилого дома произошел взрыв. В результате происшествия пострадал владелец.

Также в Киеве в результате мощного взрыва обрушился двухэтажный гараж в Соломенском районе.

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