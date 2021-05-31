В Киеве произошел взрыв, есть пострадавший
В Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.
Сообщается, что 43-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.
Напомним, ранее в Киеве на бульваре Академика Вернадского в квартире жилого дома произошел взрыв. В результате происшествия пострадал владелец.
Также в Киеве в результате мощного взрыва обвалился двухэтажный гараж в Соломенском районе.
Кроме того, в Одессе прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате чего произошло обрушение. Под завалами оказались два человека - пожилая женщина и мужчина, которых удалось вытащить живыми.