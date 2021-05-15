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В квартире в Киеве произошел взрыв, владельца госпитализировали

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Киев, Суббота 15 мая 2021 23:48
В квартире в Киеве произошел взрыв, владельца госпитализировали Фото: владельца квартиры госпитализировали с травмами (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

В Киеве на бульваре Академика Вернадского в квартире жилого дома произошел взрыв.В результате происшествия пострадал владелец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа.

В результате инцидента были повреждены окна квартиры, а также окна соседних квартир. Во время происшествия в помещении находился хозяин квартиры, мужчина, 1956 года рождения. Его медики госпитализировали.

Информация о других пострадавших пока не поступала.

На месте работают полиция и профильные службы, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Недавно в Одессе прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате чего произошло обрушение. Под завалами оказались два человека - пожилая женщина и мужчина, которых, к счастью, удалось вытащить живыми.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Одессе произошел взрыв в многоквартирном трехэтажном доме, в результате чего погиб человек, несколько пострадали. Жительница дома рассказала подробности о трагическом ЧП.

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