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На ринку "Столичний" прогриміли вибухи

Автор: Анастасія Рокитна

У Київській області на ринку "Столичний" стався конфлікт. Учасники конфлікту застосували димові пакети та петарди.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці.

Поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Потерпілих немає. Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений.

Фото: на ринку стались вибухи (facebook.com/pol.kyivregion)

Нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний". Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та прийнято рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Зоологічній стався вибух. У чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

Раніше в Києві на бульварі Академіка Вернадського в квартирі житлового будинку стався вибух. В результаті події постраждав власник.

Також в Києві в результаті потужного вибуху обвалився двоповерховий гараж в Солом'янському районі.

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