Рыболовный конфликт: Франция ненадолго отложила санкции против Британии

На климатическом саммите в Глазго Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этого он заявил, что санкции п ожидания результатов возобновленных переговоров.

"С сегодняшнего дня обсуждения возобновились на основе предложения, которое я сделал премьер-министру Джонсону. Переговоры необходимо продолжить", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Британии и Франции понадобится день для того, чтобы понять, на какой стадии переговоры и принесут ли они положительные результаты для Франции.

"Насколько я понимаю, британцы собирались вернуться к нам завтра с другими предложениями. Над всем этим мы будем работать. Мы увидим, где мы находимся завтра, в конце дня, чтобы увидеть, действительно ли все изменилось", - сказал Макрон.