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Рыболовный конфликт: Франция ненадолго отложила санкции против Британии

Автор: Наталья Скороход

Франция на сутки отложит санкции против Великобритании из-за рыболовного конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На климатическом саммите в Глазго Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этого он заявил, что санкции п ожидания результатов возобновленных переговоров.

"С сегодняшнего дня обсуждения возобновились на основе предложения, которое я сделал премьер-министру Джонсону. Переговоры необходимо продолжить", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Британии и Франции понадобится день для того, чтобы понять, на какой стадии переговоры и принесут ли они положительные результаты для Франции.

"Насколько я понимаю, британцы собирались вернуться к нам завтра с другими предложениями. Над всем этим мы будем работать. Мы увидим, где мы находимся завтра, в конце дня, чтобы увидеть, действительно ли все изменилось", - сказал Макрон.

Напомним, что Франция заявила о санкциях против Великобритании из-за рыболовного конфликта. Власти обещали со второго ноября усилить контроль за продуктами, которые импортируются во Францию из Британии.

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