Рыболовецкий конфликт: Франция пригрозила Британии санкциями за нарушение соглашений

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Париж может применить санкции в отношении Британии, если Лондон не начнет выполнять договоренности по рыболовецким лицензиям. Санкции могут ввести уже со 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский канал BFM TV .

Если, Британия до 2 ноября не выполнит свои обязательства по лицензиям французским рыболовам, то Париж применит первый пакет санкций, а именно " систематический таможенный и санитарный контроль за продуктами, которые импортируются во Францию". Также планируется запрет на выгрузку морепродуктов из Британии во Франции.

Кроме того, спикер французского правительства не исключает "вторую серию мер". По словам Атталя, Париж может ввести "энергетические меры, связанные с поставкой электроэнергии для Нормандских островов". Детали обещают сообщить в ближайшее время.

"Наше желание заключается в том, чтобы соглашение, которое было заключено, было соблюдено", - резюмировал Атталь на заседании Кабмина.

Почему разгорелся конфликт

Соглашение, которое было заключено между Британией и ЕС в рамках Brexit, предусматривало продление разрешения европейским рыбакам работать в определенных британских водах при условии, что они ловили рыбу там раньше. Однако Франция и Британия не могут прийти к согласию относительно характера и объема подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены.