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Рибальський конфлікт: Франція ненадовго відклала санкції проти Британії

Автор: Наталья Скороход

Франція на добу відкладе санкції проти Великобританії через рибальський конфлікт. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На кліматичному саміті в Глазго Макрон зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Після цього він заявив, що санкції очікування результатів відновлених переговорів.

"Відсьогодні обговорення поновилися на основі пропозиції, яку я зробив прем'єр-міністру Джонсону. Переговори необхідно продовжити", - сказав Макрон.

За словами Макрона, Британії і Франції знадобиться день для того, щоб зрозуміти, на якій стадії переговори та чи принесуть вони позитивні результати для Франції.

"Наскільки я розумію, британці збиралися повернутися до нас завтра з іншими пропозиціями. Над усім цим ми будемо працювати. Ми побачимо, де ми знаходимося завтра, в кінці дня, щоб побачити, чи дійсно все змінилося", - сказав Макрон.

Нагадаємо, що Франція заявила про санкції проти Великобританії через рибальський конфлікт. Влада обіцяла з другого листопада посилити контроль за продуктами, які імпортуються до Франції з Британії.

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