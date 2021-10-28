МИД Британии вызовет посла Франции после задержания рыболовецкого судна
МИД Великобритании вызовет посла Франции для переговоров. Причиной стало задержание британского рыболовецкого судна Cornelis Gertjan во французских водах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского МИД Элизабету Трасс.
"Я поручила замминистра иностранных дел по вопросам Европы Венди Мортон вызвать французского посла в Соединенном Королевстве для объяснения разочаровывающих и непропорциональных угроз против Великобритании и островов в проливе Ла-Манш", - написала в Twitter Трасс.
Ранее министр по делам моря Франции Анник Жирарден сообщила, что в среду жандармерия составила протоколы о нарушениях против двух британских рыболовецких судов. При этом один траулер был арестован, второму - выписан штраф.
Министр отметила, что суда ловили рыбу без соответствующих разрешений. Она также добавила, что контроль в Ла-Манше будет усилен на фоне обсуждения лицензий с Британией и Еврокомиссией.