Рыбалка: заявления властей о новых подходах к работе с бизнесом - это голословные декларации

Ситуация вокруг "Новой почты" ярко демонстрирует, что все заявления власти о новых подходах к работе с бизнесом не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава финансового комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка.

"Все заявления властей о новых подходах к работе с бизнесом являются голословными декларациями. Силовики продолжают давить выборочно и на заказ. Если даже поверить в прокурорские объяснения, то какое отношение имеет прокуратура к неуплате налогов или наркотиков? Есть другие органы, которые за это отвечают", - написал он.

При этом Сергей Рыбалка напомнил, что "притеснения бизнеса со стороны силовиков были одной из причин Майдана, о которой, вероятно, нынешняя власть уже забыла".

"На самом деле мы прекрасно знаем, как прокуратура по заказу пытается уничтожить честный бизнес. Как месяцами и даже годами абсолютно без всяких оснований сидят за решеткой женщины, а потом дела по-тихому закрывают, будто ничего и не было. И именно такими преступными действиями они вызывают отвращение у людей к власти. Очевидно, они уже забыли, почему люди выходили на Майдан", - отметил народный депутат.

Он добавил, что реакция общества свидетельствует о том, что формируется критическая масса людей, которые устали от произвола силовиков и такие действия прокуроров или других правоохранителей ежедневно уменьшают шансы действующего президента на переизбрание.

"Превращение правоохранительных структур в рэкетирские и карательные органы против оппозиции обязательно приведет к новым майданам, крови и новым страшным кризисам. Поэтому нам нужны настоящие реформы силовых структур", - отметил народный депутат.