Рибалка: заяви влади про нові підходи до роботи з бізнесом - це голослівні декларації

Ситуація навколо "Нової пошти" яскраво демонструє, що всі заяви влади про нові підходи до роботи з бізнесом не відповідають дійсності. Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-глава фінансового комітету Верховної Ради Сергій Рибалка.

"Всі заяви влади про нові підходи до роботи з бізнесом є голослівними деклараціями. Силовики продовжують тиснути вибірково і на замовлення. Якщо навіть повірити в прокурорські пояснення, то яке відношення має прокуратура до несплати податків або наркотиків? Є інші органи, які за це відповідають", - написав він.

При цьому Сергій Рибалка нагадав, що "утиски бізнесу з боку силовиків були однією з причин Майдану, про яку, ймовірно, нинішня влада вже забула".

"Насправді ми прекрасно знаємо, як прокуратура за замовленням намагається знищити чесний бізнес. Як місяцями і навіть роками абсолютно без всяких підстав сидять за ґратами жінки, а потім справи по-тихому закривають, ніби нічого й не було. І саме такими злочинними діями вони викликають огиду в людей до влади. Очевидно, вони вже забули, чому люди виходили на Майдан", - зазначив народний депутат.

Він додав, що реакція суспільства свідчить про те, що формується критична маса людей, які втомилися від свавілля силовиків і такі дії прокурорів або інших правоохоронців щодня зменшують шанси чинного президента на переобрання.

"Перетворення правоохоронних структур в рекетирські і каральні органи проти опозиції обов'язково призведе до нових майданів, крові і нових страшних криз. Тому нам потрібні справжні реформи силових структур", - зазначив народний депутат.