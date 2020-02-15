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Захват рыбаков в Азовском море: полиция открыла дело

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 16:51
Захват рыбаков в Азовском море: полиция открыла дело
Иллюстративное фото (wikimapia)

Захват рыбаков квалифицировали как похищение

Полиция Автономной республики Крым и Севастополя открыла дело по факту захвата украинских рыбаков в Азовском море. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

По ее словам, сегодня полиция открыла уголовное производство по статьям 146 (похищение) и 278 (угон плавсредства) по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

По данным следствия, оккупационные силовики в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Напомним, сегодня на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 200 украинцев удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар - в оккупированном Крыму и в России.

Ранее стало известно, что Офис президента включил на обмен пленными украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина. Его обвинили в шпионаже и поместили под стражу.

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