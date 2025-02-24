Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Як повідомляється, в результаті атаки загорілася головна установка перегонки сирої сировини CDU-6. Завод повністю призупинив переробку нафти, але може частково відновити роботу протягом кількох днів.

Потужність установки, за даними Reuters, становить близько 170 тисяч барелів нафти на добу, або близько 48% потужностей НПЗ. Щоб продовжувати виробництво завод може підключити дві установки, загальна потужність яких 145 тисяч барелів на добу.

Як повідомляє видання, Рязанський НПЗ 11 лютого частково відновив переробку нафти та завантаження палива в залізничні цистерни після 18-денного простою.