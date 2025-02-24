Рязанский НПЗ остановил работу после атаки дронов, - Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в ночь на 24 февраля. Частичное возобновление работы возможно в течение нескольких дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Reuters.
Как сообщается, в результате атаки загорелась главная установка перегонки сырого сырья CDU-6. Завод полностью приостановил переработку нефти, но может частично возобновить работу в течение нескольких дней.
Мощность установки, по данным Reuters, составляет около 170 тысяч баррелей нефти в сутки, или около 48% мощностей НПЗ. Чтобы продолжать производство завод может подключить две установки, общая мощность которых 145 тысяч баррелей в сутки.
Как сообщает издание, Рязанский НПЗ 11 февраля частично возобновил переработку нефти и погрузку топлива в железнодорожные цистерны после 18-дневного простоя.
Напомним, что удар по Рязанскому НПЗ осуществлен подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Известно о по меньшей мере 5 взрывах.
Это уже третья атака на завод с начала 2025-го года.
Мощность переработки завода составляет 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ на территории России. На заводе производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, нефтехимию.