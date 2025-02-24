Рязанский НПЗ остановил работу после атаки дронов, - Reuters

Как сообщается, в результате атаки загорелась главная установка перегонки сырого сырья CDU-6. Завод полностью приостановил переработку нефти, но может частично возобновить работу в течение нескольких дней.

Мощность установки, по данным Reuters, составляет около 170 тысяч баррелей нефти в сутки, или около 48% мощностей НПЗ. Чтобы продолжать производство завод может подключить две установки, общая мощность которых 145 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщает издание, Рязанский НПЗ 11 февраля частично возобновил переработку нефти и погрузку топлива в железнодорожные цистерны после 18-дневного простоя.