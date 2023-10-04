Рятував-рятував, та не врятував. Дивіться всі сейви Трубіна проти "Інтера" в одному відео

Кращі сейви Трубіна у матчі "Інтер" - "Бенфіка"

Що сказав Трубін після матчу

Реакція вболівальників "орлів" на гру українця

До слова, під дописом в Instagram "Бенфіки" із результатом матчу левова частка коментарів фанатів адресовані українському воротареві.

Негативу і хейту, не дивлячись на пропущений м'яч, немає. Зате всі захоплюються його грою.

"Дякую, Трубін, якби не ти, ми б пропустили близько десяти", - пише один юзер.

"Якби не Трубін, ми б були історично принижені в сьогоднішній грі... Ганебна гра і прощання з Лігою чемпіонів", - додає інший.

"Трубін проти 11", - відзначає третій фан.

"Єдина хороша новина цього матчу - Трубін", - захоплюється українцем ще один вболівальник "Бенфіки".