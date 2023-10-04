Рятував-рятував, та не врятував. Дивіться всі сейви Трубіна проти "Інтера" в одному відео

Відбулися перші матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків брав участь український воротар Анатолій Трубін. У матчі "Інтер" - "Бенфіка" наш голкіпер міг стати героєм матчу, однак португальський клуб, кольори якого він захищає, все ж мінімально програв...
Не дивлячись на поразку "Бенфіки", 22-річний український голкіпер отримав найвищу оцінку в складі лісабонців за матч (портал SofaScore поставив кіперу 8 балів), а його дії у рамці допомогли "орлам" уникнути розгрому.
РБК-Україна пропонує переглянути всі сейви Трубіна у матчі проти міланського "Інтера", зібрані у відео на Twitter-акаунті фана "Бенфіки" Scof.
До слова, під дописом в Instagram "Бенфіки" із результатом матчу левова частка коментарів фанатів адресовані українському воротареві.
Негативу і хейту, не дивлячись на пропущений м'яч, немає. Зате всі захоплюються його грою.
"Дякую, Трубін, якби не ти, ми б пропустили близько десяти", - пише один юзер.
"Якби не Трубін, ми б були історично принижені в сьогоднішній грі... Ганебна гра і прощання з Лігою чемпіонів", - додає інший.
"Трубін проти 11", - відзначає третій фан.
"Єдина хороша новина цього матчу - Трубін", - захоплюється українцем ще один вболівальник "Бенфіки".
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