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Рятував-рятував, та не врятував. Дивіться всі сейви Трубіна проти "Інтера" в одному відео

Анатолій Трубін (фото: slbenfica.pt)
Автор: Дмитро Войналович

Відбулися перші матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків брав участь український воротар Анатолій Трубін. У матчі "Інтер" - "Бенфіка" наш голкіпер міг стати героєм матчу, однак португальський клуб, кольори якого він захищає, все ж мінімально програв...

Не дивлячись на поразку "Бенфіки", 22-річний український голкіпер отримав найвищу оцінку в складі лісабонців за матч (портал SofaScore поставив кіперу 8 балів), а його дії у рамці допомогли "орлам" уникнути розгрому.

РБК-Україна пропонує переглянути всі сейви Трубіна у матчі проти міланського "Інтера", зібрані у відео на Twitter-акаунті фана "Бенфіки" Scof.

Кращі сейви Трубіна у матчі "Інтер" - "Бенфіка"

 

Що сказав Трубін після матчу

Реакція вболівальників "орлів" на гру українця

До слова, під дописом в Instagram "Бенфіки" із результатом матчу левова частка коментарів фанатів адресовані українському воротареві.

Негативу і хейту, не дивлячись на пропущений м'яч, немає. Зате всі захоплюються його грою.

"Дякую, Трубін, якби не ти, ми б пропустили близько десяти", - пише один юзер.

"Якби не Трубін, ми б були історично принижені в сьогоднішній грі... Ганебна гра і прощання з Лігою чемпіонів", - додає інший.

"Трубін проти 11", - відзначає третій фан.

"Єдина хороша новина цього матчу - Трубін", - захоплюється українцем ще один вболівальник "Бенфіки".

До речі, тримайте підбірку кращих і знакових голів Михайла Мудрика у його кар'єрі станом на сьогодні.

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