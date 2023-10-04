Спасал-спас, но не спас. Смотрите все сейвы Трубина против "Интера" в одном видео

Лучшие сейвы Трубина в матче "Интер" - "Бенфика"

Anatoliy Trubin vs FC Inter pic.twitter.com/uSEjAQQWfP — Scof (@scof1904) October 3, 2023

Что сказал Трубин после матча

Реакция болельщиков "орлов" на игру украинца

К слову, под постом в Instagram "Бенфики" с результатом матча львиная доля комментариев фанатов адресована украинскому вратарю.

Негатива и хейта, несмотря на пропущенный мяч, нет. Зато все восхищаются его игрой.

"Спасибо, Трубин, если бы не ты, мы бы пропустили около десяти", - пишет один юзер.

"Если бы не Трубин, мы были бы исторически унижены в сегодняшней игре... Позорная игра и прощание с Лигой чемпионов", - добавляет другой.

"Трубин против 11", - отмечает третий фан.

"Единственная хорошая новость этого матча - Трубин", - восхищается украинцем еще один болельщик "Бенфики".