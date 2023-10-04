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Спасал-спас, но не спас. Смотрите все сейвы Трубина против "Интера" в одном видео

Анатолий Трубин (фото: slbenfica.pt)
Автор: Дмитрий Войналович

Состоялись первые матчи 2 тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из поединков принимал участие украинский вратарь Анатолий Трубин. В матче "Интер" - "Бенфика" наш голкипер мог стать героем матча, однако португальский клуб, цвет которого он защищает, все же минимально проиграл...

Несмотря на поражение "Бенфики", 22-летний украинский голкипер получил самую высокую оценку в составе лиссабонцев за матч (портал SofaScore поставил киперу 8 баллов), а его действия в рамке помогли "орлам" избежать разгрома.

РБК-Украина предлагает просмотреть все сейвы Трубина в матче против миланского "Интера", собранные в видео на Twitter-аккаунте фана "Бенфики" Scof.

Лучшие сейвы Трубина в матче "Интер" - "Бенфика"

 

Что сказал Трубин после матча

Реакция болельщиков "орлов" на игру украинца

К слову, под постом в Instagram "Бенфики" с результатом матча львиная доля комментариев фанатов адресована украинскому вратарю.

Негатива и хейта, несмотря на пропущенный мяч, нет. Зато все восхищаются его игрой.

"Спасибо, Трубин, если бы не ты, мы бы пропустили около десяти", - пишет один юзер.

"Если бы не Трубин, мы были бы исторически унижены в сегодняшней игре... Позорная игра и прощание с Лигой чемпионов", - добавляет другой.

"Трубин против 11", - отмечает третий фан.

"Единственная хорошая новость этого матча - Трубин", - восхищается украинцем еще один болельщик "Бенфики".

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