Спасал-спас, но не спас. Смотрите все сейвы Трубина против "Интера" в одном видео

Состоялись первые матчи 2 тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из поединков принимал участие украинский вратарь Анатолий Трубин. В матче "Интер" - "Бенфика" наш голкипер мог стать героем матча, однако португальский клуб, цвет которого он защищает, все же минимально проиграл...
Несмотря на поражение "Бенфики", 22-летний украинский голкипер получил самую высокую оценку в составе лиссабонцев за матч (портал SofaScore поставил киперу 8 баллов), а его действия в рамке помогли "орлам" избежать разгрома.
РБК-Украина предлагает просмотреть все сейвы Трубина в матче против миланского "Интера", собранные в видео на Twitter-аккаунте фана "Бенфики" Scof.
Anatoliy Trubin vs FC Inter pic.twitter.com/uSEjAQQWfP — Scof (@scof1904) October 3, 2023
К слову, под постом в Instagram "Бенфики" с результатом матча львиная доля комментариев фанатов адресована украинскому вратарю.
Негатива и хейта, несмотря на пропущенный мяч, нет. Зато все восхищаются его игрой.
"Спасибо, Трубин, если бы не ты, мы бы пропустили около десяти", - пишет один юзер.
"Если бы не Трубин, мы были бы исторически унижены в сегодняшней игре... Позорная игра и прощание с Лигой чемпионов", - добавляет другой.
"Трубин против 11", - отмечает третий фан.
"Единственная хорошая новость этого матча - Трубин", - восхищается украинцем еще один болельщик "Бенфики".
Кстати, держите подборку лучших и знаковых голов Михаила Мудрика в его карьере на сегодняшний день.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.