Рятувальники загасили пожежу у Чорнобильській зоні: чи є загроза радіації

Надзвичайники Київської області разом з іншими службами безперервно приборкували вогонь протягом 14 днів. У зоні відчуження горіли переважно лісова підстилка та валежник.

Рятувальникам вдалося вчасно зупинити поширення вогню на великі площі. У ДСНС зазначили, що ситуація весь час перебувала під повним контролем.

Фахівці протягом усього періоду проводили регулярні заміри радіаційного фону. Усі показники залишалися в межах природних значень і жодного разу не перевищили допустимих норм. Станом на сьогодні загоряння повністю загасили.

Фото: пожежа у Чорнобильській зоні відчуження ліквідована (ДСНС)

Варто зазначити, що пожежі в Чорнобильській зоні почалися 25 червня після атаки російських безпілотників.