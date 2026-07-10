Спасатели потушили пожар в Чернобыльской зоне: есть ли угроза радиации

Чрезвычайники Киевской области вместе с другими службами непрерывно укрощали огонь в течение 14 дней. В зоне отчуждения горели преимущественно лесная подстилка и валежник.

Спасателям удалось вовремя остановить распространение огня на большие площади. В ГСЧС отметили, что ситуация все время находилась под полным контролем.

Специалисты в течение всего периода производили регулярные замеры радиационного фона. Все показатели оставались в пределах природных значений и ни разу не превысили допустимые нормы. По состоянию на сегодняшний день возгорание полностью потушили.

Фото: пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован (ГСЧС)

Следует отметить, что пожары в Чернобыльской зоне начались 25 июня после атаки российских беспилотников.