Рятувальники спростували фейк про евакуацію Харкова: розповсюджують через Signal

Фейки про евакуацію Харкова

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово поширювали інформацію про те, що мешканців Харкова нібито евакуюють. Водночас Україна це спростовувала.

Наприклад, 2 квітня в мережі з'являлися повідомлення нібито від імені ДСНС щодо евакуації мешканців Харкова та його околиць. Причиною називали "загрозу оточення міста".

До речі, 1 квітня мер Харкова Ігор Терехов наголошував, що причин для евакуації мешканців міста немає.

Міський голова зробив таку заяву після того, як росіяни значно посилили обстріли Харківської області. Також для ударів по Харкову ворог почав застосовувати керовані авіаційні бомби.

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