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Спасатели опровергли фейк об эвакуации Харькова: распространяют через Signal

Фото: россияне распространяют фейк об эвакуации Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне от имени украинских спасателей распространяют ложную информацию об эвакуации Харькова из-за "угрозы возможного окружения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации ГСЧС, фейк об эвакуации Харькова распространяют через мессенджер Signal.

"Такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине", - подчеркнули спасатели. 

В ГСЧС призвали украинцев не доверять сомнительным источникам информации. 

Фейки об эвакуации Харькова

Напомним, россияне уже неоднократно распространяли информацию о том, что жителей Харькова якобы эвакуируют. При этом Украина это опровергала.

К примеру, 2 апреля в сети появлялись сообщения якобы от имени ГСЧС насчет эвакуации жителей Харькова и его окрестностей. Причиной называли "угрозу окружения города".

К слову, 1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов подчеркивал, что причин для эвакуации жителей города нет.

Городской глава сделал такое заявление после того, как россияне значительно усилили обстрелы Харьковской области. Также для ударов по Харькову враг начал применять управляемые авиационные бомбы.

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