Спасатели опровергли фейк об эвакуации Харькова: распространяют через Signal

Фейки об эвакуации Харькова

Напомним, россияне уже неоднократно распространяли информацию о том, что жителей Харькова якобы эвакуируют. При этом Украина это опровергала.

К примеру, 2 апреля в сети появлялись сообщения якобы от имени ГСЧС насчет эвакуации жителей Харькова и его окрестностей. Причиной называли "угрозу окружения города".

К слову, 1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов подчеркивал, что причин для эвакуации жителей города нет.

Городской глава сделал такое заявление после того, как россияне значительно усилили обстрелы Харьковской области. Также для ударов по Харькову враг начал применять управляемые авиационные бомбы.

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