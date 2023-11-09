Рятувальники попередили українських водіїв про туман: буде вночі та вранці

У ДСНС нагадують, що, згідно з прогнозом, 10 листопада у північно-східних та більшості центральних регіонів вночі та вранці буде туман.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху", - наголошують рятувальники.

ДТП в Україні

Нагадаємо, 8 листопада в Києві сталася аварія - зіткнулися два автобуси. Семеро людей постраждали. В цей час у столиці був дощ.

Також 7 листопада у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка перебувала на блокпості. Жінка зазнала тілесних травм, її госпіталізували.

Ще минулого тижня в Одесі на переході збили матір з двома маленькими дітьми.