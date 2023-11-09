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Спасатели предупредили украинских водителей о тумане: будет ночью и утром

Фото: спасатели предупредили украинских водителей о тумане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В части регионов Украины завтра, 10 ноября, ожидается туман. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ГСЧС напоминают, что, согласно прогнозу, 10 ноября в северо-восточных и большинстве центральных регионов ночью и утром будет туман. 

"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", - подчеркивают спасатели. 

ДТП в Украине

Напомним, 8 ноября в Киеве произошла авария - столкнулись два автобуса. Семь человек пострадали. В это время в столице был дождь. 

Также 7 ноября в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая находилась на блокпосте. Женщина получила телесные травмы, ее госпитализировали. 

Еще на прошлой неделе в Одессе на переходе сбили мать с двумя маленькими детьми

 

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