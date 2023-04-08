UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в двух областях

Фото: рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в двух областях (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українців попередили про небезпеку сходження лавин на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"08 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - пише пресслужба ДСНС.

Також значна сніголавинна небезпека утримуватиметься 8-9 квітня на високогір'ї Закарпатської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в сьогодні в більшості областей України очікується дощ. Проте повітря вдень прогріється до +15 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація