Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в двух областях

Українців попередили про небезпеку сходження лавин на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Також значна сніголавинна небезпека утримуватиметься 8-9 квітня на високогір'ї Закарпатської області.

"08 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в сьогодні в більшості областей України очікується дощ. Проте повітря вдень прогріється до +15 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.