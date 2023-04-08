Дощі, але до +15 вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні 8 квітня буде вологою, у більшості областей очікується дощ. Проте повітря вдень прогріється до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно. У більшості регіонів зранку та протягом дня можливий дрібний дощ, у південних та центральних областях подекуди грози. У Карпатах прогнозується мокрий сніг.

Вранці та у темний період доби на заході та в Одеській області місцями туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах від +10 до +15 градусів, а вночі від +3 до +8. На заході вдень +6 +11 градусів, вночі близько нуля. У Карпатах вночі до -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом дня +11 +13 градусів, а вночі +4 +6 градусів.