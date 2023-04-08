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Спасатели предупредили об опасности схождения лавин в двух областях

Фото: спасатели предупредили об опасности схода лавин в двух областях (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцев предупредили об опасности схождения лавин на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"08 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Также значительная снеголавинная опасность будет содержаться 8-9 апреля на высокогорье Закарпатской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в большинстве областей Украины ожидается дождь. Однако воздух днем прогреется до +15 градусов.

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