Рятувальники попередили про фейк у Signal: українців закликають "самостійно гасити пожежі"
Українцям у месенджері Signal почали надходити повідомлення про необхідність "самостійно гасити пожежі". Такі "попередження" надсилають нібито від імені Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Facebook.
"Деяким користувачам месенджера Signal з українськими номерами надійшли повідомлення начебто від ДСНС України з інформацією про значне скорочення кількості працівників служби та необхідність громадян самостійно ліквідовувати пожежі та інші надзвичайні ситуації", - зазначили в ДСНС.
Рятувальники наголошують, що вони не надсилали таких повідомлень і не робили жодних офіційних заяв про скорочення штату або зміни порядку реагування на виклик.
У ДСНС додали, що працюють у штатному режимі та реагують на всі виклики громадян, тому в разі надзвичайної ситуації українцям необхідно телефонувати за номером 101 або 112.
"Нагадуємо, що самостійна ліквідація пожеж або інших надзвичайних ситуацій без відповідних навичок може загрожувати вашому життю та здоров'ю", - звернули увагу рятувальники.
Фейки росіян
Нагадаємо, раніше в мережі поширювали фейки про нібито мобілізацію в Сумській області 17-річних підлітків із дитячих будинків.
При цьому російські пропагандисти нещодавно нафантазували, що українських воїнів привозять на бойове завдання в наручниках.
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