Спасатели предупредили о фейке в Signal: украинцев призывают "самостоятельно тушить пожары"

Украинцам в мессенджере Signal начали приходить сообщения о необходимости "самостоятельно тушить пожары". Такие "предупреждения" присылают якобы от имени Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Facebook .

"Некоторым пользователям мессенджера Signal с украинскими номерами поступили сообщения якобы от ГСЧС Украины с информацией о значительном сокращении количества работников службы и необходимости граждан самостоятельно ликвидировать пожары и другие чрезвычайные ситуации", - отметили в ГСЧС.

Спасатели подчеркивают, что они не отправляли таких сообщений и не делали никаких официальных заявлений о сокращении штата или изменения порядка реагирования на вызов.

В ГСЧС добавили, что работают в штатном режиме и реагируют на все вызовы граждан, поэтому в случае чрезвычайной ситуации украинцам необходимо звонить по номеру 101 или 112.

"Напоминаем, что самостоятельная ликвидация пожаров или других ЧС без соответствующих навыков может угрожать вашей жизни и здоровью", - обратили внимание спасатели.