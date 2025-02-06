Спасатели предупредили о фейке в Signal: украинцев призывают "самостоятельно тушить пожары"
Украинцам в мессенджере Signal начали приходить сообщения о необходимости "самостоятельно тушить пожары". Такие "предупреждения" присылают якобы от имени Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Facebook.
"Некоторым пользователям мессенджера Signal с украинскими номерами поступили сообщения якобы от ГСЧС Украины с информацией о значительном сокращении количества работников службы и необходимости граждан самостоятельно ликвидировать пожары и другие чрезвычайные ситуации", - отметили в ГСЧС.
Спасатели подчеркивают, что они не отправляли таких сообщений и не делали никаких официальных заявлений о сокращении штата или изменения порядка реагирования на вызов.
В ГСЧС добавили, что работают в штатном режиме и реагируют на все вызовы граждан, поэтому в случае чрезвычайной ситуации украинцам необходимо звонить по номеру 101 или 112.
"Напоминаем, что самостоятельная ликвидация пожаров или других ЧС без соответствующих навыков может угрожать вашей жизни и здоровью", - обратили внимание спасатели.
Фейки россиян
Напомним, ранее в сети распространяли фейки о якобы мобилизации в Сумской области 17-летних подростков из детских домов.
При этом российские пропагандисты недавно нафантазировали, что украинских воинов привозят на боевое задание в наручниках.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.