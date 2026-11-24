Раніше РБК-Україна писало, що у Голосіївському районі Києва вдень 24 листопада після падіння російського безпілотника спалахнула пожежа на складському приміщенні.

За словами міського голови Віталія Кличка, пожежа виникла після падіння БПЛА.

Крім того, російський удар по п'ятиповерхівці у Димері Київської області забрав життя 11 людей. Доля ще двох осіб залишається невідомою.