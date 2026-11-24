У Києві через падіння дрона загорілись склади
У Голосіївському районі Києва вдень 24 листопада після падіння російського безпілотника спалахнула пожежа на складському приміщенні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За словами міського голови, пожежа виникла після падіння БПЛА.
Наразі екстрені служби прямують до місця займання.
Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, 24 листопада російські війська атакували Коростень Житомирської області. Під ударом опинилися залізнична станція, відділення "Нової пошти" та складські приміщення сусідніх підприємств. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.
Цього ж ранку російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед поранених - четверо дітей віком від кількох місяців до 16 років.