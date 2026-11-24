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У Голосіївському районі Києва вдень 24 листопада після падіння російського безпілотника спалахнула пожежа на складському приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами міського голови, пожежа виникла після падіння БПЛА. Наразі екстрені служби прямують до місця займання. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.