Днем 24 ноября Россия ударила по Киеву. Пожар на складах в Голосеевском районе потушили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины в Facebook.
Спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.
"В Голосеевском районе столицы в результате попадания произошло возгорание в нежилом здании", - говорится в сообщении.
Фото: последствия обстрела Киева 24 ноября (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
По другому адресу на открытой территории горели обломки вражеского БПлА.
"К счастью, погибших и пострадавших нет. Сейчас все пожары ликвидировали", - заявили в ГСЧС.
Ранее РБК-Украина писало, что в Голосеевском районе Киева 24 ноября днем после падения российского беспилотника вспыхнул пожар на складском помещении.
По словам городского головы Виталия Кличко, пожар возник после падения БПЛА.
Кроме того, российский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.