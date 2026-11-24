Ранее РБК-Украина писало, что в Голосеевском районе Киева 24 ноября днем после падения российского беспилотника вспыхнул пожар на складском помещении.

По словам городского головы Виталия Кличко, пожар возник после падения БПЛА.

Кроме того, российский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.