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Днем 24 ноября Россия ударила по Киеву. Пожар на складах в Голосеевском районе потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины в Facebook.

Пожары в Киеве потушили Спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве. "В Голосеевском районе столицы в результате попадания произошло возгорание в нежилом здании", - говорится в сообщении. Фото: последствия обстрела Киева 24 ноября (facebook.com/DSNS.GOV.UA) По другому адресу на открытой территории горели обломки вражеского БПлА. https://www.facebook.com/100064736946785/videos/pcb.1610868544414362/1145210748283760 "К счастью, погибших и пострадавших нет. Сейчас все пожары ликвидировали", - заявили в ГСЧС.