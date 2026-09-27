Рятувальники показали наслідки нових ударів Росії по Києву (фото та відео)

Станом на 21:00 у Києві триває п'ятнадцята година повітряної тривоги від початку доби. Рятувальники повідомили про 9 постраждалих, а також наслідки нових ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ДСНС Києва.

Відомо, що вночі в Солом'янському районі БпЛА влучив у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

А вранці в Шевченківському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих - жінку та двох 16-річних дітей. Медики надали їм допомогу та госпіталізували.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у районі зросла до чотирьох. Троє із них наразі у лікарні.

Трохи пізніше у Солом'янському районі також зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)

У Голосіївському районі БпЛА влучив в адміністративну будівлю. Також уламки дрона впали на територію парку та поблизу дитячого майданчика. За іншою адресою через падіння уламків сталося загоряння на відкритій території. Ще в одному місці загорілися автомобілі.

Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)

У Дарницькому районі БпЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Пожежу на 5-му та 9-му поверхах ліквідували. Одній постраждалій жінці медики надали допомогу на місці.

Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)

Згодом уламки дрона впали на територію дитячого садка. На території нежитлової забудови локалізували пожежу.

Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА загорілися автомобілі.

У Подільському районі через падіння уламків виникло займання трав'яного настилу.

Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території поблизу одного з магазинів.

Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)

У Дніпровському районі уламки впали на відкритій території. Попередньо, є постраждалі. Також зафіксували падіння уламків на двоповерхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа.