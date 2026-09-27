Рятувальники показали наслідки нових ударів Росії по Києву (фото та відео)
Станом на 21:00 у Києві триває п'ятнадцята година повітряної тривоги від початку доби. Рятувальники повідомили про 9 постраждалих, а також наслідки нових ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ДСНС Києва.
Відомо, що вночі в Солом'янському районі БпЛА влучив у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.
А вранці в Шевченківському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих - жінку та двох 16-річних дітей. Медики надали їм допомогу та госпіталізували.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у районі зросла до чотирьох. Троє із них наразі у лікарні.
Трохи пізніше у Солом'янському районі також зафіксували влучання в нежитлову будівлю.
Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)
У Голосіївському районі БпЛА влучив в адміністративну будівлю. Також уламки дрона впали на територію парку та поблизу дитячого майданчика. За іншою адресою через падіння уламків сталося загоряння на відкритій території. Ще в одному місці загорілися автомобілі.
Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)
У Дарницькому районі БпЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Пожежу на 5-му та 9-му поверхах ліквідували. Одній постраждалій жінці медики надали допомогу на місці.
Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)
Згодом уламки дрона впали на територію дитячого садка. На території нежитлової забудови локалізували пожежу.
Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)
У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА загорілися автомобілі.
У Подільському районі через падіння уламків виникло займання трав'яного настилу.
Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)
У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території поблизу одного з магазинів.
Наслідки ударів Росії по Києву 27 вересня (dsns_kyiv)
У Дніпровському районі уламки впали на відкритій території. Попередньо, є постраждалі. Також зафіксували падіння уламків на двоповерхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа.
Також ввечері 27 вересня стало відомо, що через атаку РФ пошкоджена резиденція посла Саудівської Аравії.
Окрім того, ми писали про наслідки смертального удару російських окупантів по Сумах.