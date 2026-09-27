Спасатели показали последствия новых ударов России по Киеву (фото и видео)

По состоянию на 21:00 воздушная тревога в Киеве длится уже пятнадцатый часов. Спасатели сообщили о 9 пострадавших, а также последствиях новых вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГСЧС Киева.

Известно, что ночью в Соломенском районе БпЛА попал в складское здание, в результате чего возник пожар.

А утром в Шевченковском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. Сначала сообщалось о трех пострадавших - женщине и двоих 16-летних детях. Медики предоставили им помощь и госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в районе выросло до четырех. Трое из них в больнице.

Чуть позже в Соломенском районе также зафиксировали попадание в нежилое здание.

Последствия ударов России по Киеву 27 сентября (dsns_kyiv)

В Голосеевском районе БпЛА попал в административное здание. Также обломки дрона упали на территорию парка и вблизи детской площадки. По другому адресу из-за падения обломков произошло возгорание на открытой территории. Еще в одном месте загорелись автомобили.

Последствия ударов России по Киеву 27 сентября (dsns_kyiv)

В Дарницком районе БПЛА попал в 9-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Пожар на 5-м и 9-м этажах был ликвидирован. Одной пострадавшей женщине медики оказали помощь на месте.

Последствия ударов России по Киеву 27 сентября (dsns_kyiv)

Чуть позже обломки дрона упали на территорию детского сада. На территории нежилой застройки локализовали пожар.

Последствия ударов России по Киеву 27 сентября (dsns_kyiv)

В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА загорелись автомобили.

В Подольском районе из-за падения обломков загорелся травяной настыл.

Последствия ударов России по Киеву 27 сентября (dsns_kyiv)

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории вблизи одного из магазинов.

Последствия ударов России по Киеву 27 сентября (dsns_kyiv)

В Днепровском районе обломки рухнули на открытой территории. Предварительно есть пострадавшие. Также зафиксировали падение обломков на двухэтажное нежилое здание, где возник пожар.