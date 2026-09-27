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Через атаку РФ пошкоджена резиденція посла Саудівської Аравії, - Зеленський

20:51 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Через атаку РФ пошкоджена резиденція посла Саудівської Аравії, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Внаслідок нових ударів Росії по Україні є загиблі та багато поранених. Окрім того, пошкоджено будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії.

Про це заявив український президент Волдимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони "перемогли" два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Абсолютно всюди у світі такий вибір цілей був би названий одним словом - тероризм", - наголосив Зеленський.

На цьому тлі він вкотре нагадав міжнародній спільноті, що ці російські атаки не мають жодної військової логіки.

За його словами, головна ціль Кремля наразі - залякати та зламати цивільне населення.

Також Зеленський підтвердив, що внаслідок нових ударів РФ є не лише постраждалі, а й загиблі.

Він уточнив, що відучора ворог встиг атакувати українців 277 ударними дронами різних типів. Що важливо розуміти: 155 із них - реактивні.

"Серед пошкоджених об'єктів також будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. На Дніпровщині серед пошкоджених об'єктів - спортивна школа. На Сумщині - будівля обласного будинку дитини", - зазначив Зеленський.

Глава держави вкотре закликав усіх союзників Києва максимально посилити тиск на Росію, адже вона не демонструє жодних намірів завершувати війну.

Раніше РБК-Україна розповідало про всі наслідки нових атак Росії на Київ, які відбулися протягом 27 вересня.

Окрім того, ми писали, що росіяни скинули авіабомбу на дитячий будинок у Сумах, є загиблі та поранені.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України Саудівська Аравія Київ
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