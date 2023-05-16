Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото)

У ДСНС показали кадри наслідків нічної ворожої атаки на столицю. Під час якої сталася пожежа в Солом’янському районі, де загорілися автобуси та гараж.

Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.

"У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м. Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що в решті районах пошкодження несуттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Інформації щодо потерпілих немає.

Загалом на даних локаціях було залучено 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 70 чоловік особового складу.

Нічна атака росіян

Нагадаємо, що загалом Україну росіяни цієї ночі атакували 18 ракетами із північного, південного та східного напрямків. Зокрема, випустили шість аеробалістичних ракет типу "Кинджал", всі цілі були знищені.

В Києві вночі сьогодні пролунала серія потужних вибухів. Як стало відомо, Росія здійснила масовану атаку на столицю, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

Найбільше від ворожої атаки постраждав Солом'янський район. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що, попередньо, є троє потерпілих.

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