Спасатели показали последствия ночной атаки на Киев (фото)

В ГСЧС показали кадры последствий ночной вражеской атаки на столицу. Во время которой произошел пожар в Соломенском районе, где загорелись автобусы и гараж.

Предварительно падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.

"В Соломенском районе произошло падение обломка, в результате чего возник пожар. На месте спасатели установили, что горят 4 автобуса и гараж общей площадью 200 кв. м. Также произошло разрушение рядом расположенного здания на площади 200 кв. м с отдельными очагами возгорания общей площадью 20 кв. м. Возгорание было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что в остальных районах повреждения несущественны - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

Информации о пострадавших нет.

В общей сложности на данных локациях было привлечено 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 70 человек личного состава.

Ночная атака россиян

Напомним, что в целом Украину россияне этой ночью атаковали 18 ракетами из северного, южного и восточного направлений. В частности, выпустили шесть аэробаллистических ракет типа "Кинжал", все цели были уничтожены.

В Киеве ночью сегодня раздалась серия мощных взрывов. Как стало известно, Россия совершила массированную атаку на столицу, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

Больше всего от вражеской атаки пострадал Соломенский район. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что предварительно есть трое пострадавших.

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