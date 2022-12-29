Рятувальники показали місце "прильоту" в Одеській області

Рятувальники показали місце "прильоту" російської ракети у Одеській області у четвер, 29 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Одеській області.
"Прапор на місці ракетного удару по Одеській області. Як уособлення усіх українців, трохи понівечений, але незламний і продовжує міцно стояти на своєму місці", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, російська ракета в ході сьогоднішньої масованої атаки вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури у Одеській області.
Нагадаємо, підрозділи протиповітряної оборони збили 21 російську ракету над Одеською областю 29 грудня.
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