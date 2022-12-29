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Спасатели показали место "прилета" в Одесской области

Фото: спасатели показали место "прилета" в Одесской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели показали место "прилета" российской ракеты в Одесской области в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Одесской области.

"Флаг на месте ракетного удара по Одесской области. Как олицетворение всех украинцев, немного изуродовано, но несокрушимо и продолжает крепко стоять на своем месте", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российская ракета в ходе массированной атаки ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Напомним, подразделения противовоздушной обороны сбили 21 российскую ракету над Одесской областью 29 декабря.

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Одесса