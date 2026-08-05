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Рятувальники показали Київщину після нічної атаки

06:24 05.08.2026 Ср
1 хв
Працівники ДСНС боролись із масштабними пожежами
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальник гасить вогонь на Київщині (t.me/dsns_telegram)

На Київщині внаслідок ракетно-дронового терору РФ спалахнули масштабні пожежі. В ДСНС показали кадри з місць прильотів, в тому числі уламків збитих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Рятувальники повідомили, що пожежі охопили території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.

Працівникам екстреної служби довелось працювати в Фастівському та Бучанському районах. У першому в селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства, яку ліквідували.

А в Бучанському районі внаслідок атаки окупантів сталися пожежі на території логістичних комплексів.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється.

Обстріл Києва та області 5 серпня

Росіяни в ніч проти 5 серпня вчергове атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті було чути гучну серію вибухів.

В результаті, за даними мера столиці Віталія Кличка, 24 постраждалих. 15 поранених медики госпіталізували, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, загинула одна людина.

Щодо Київської області - російські війска застосували балістику та дрони вночі 5 серпня. Постраждали одразу чотири райони.

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Київська областьАтака дронів