Рятувальники показали Київщину після нічної атаки

На Київщині внаслідок ракетно-дронового терору РФ спалахнули масштабні пожежі. В ДСНС показали кадри з місць прильотів, в тому числі уламків збитих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.
Рятувальники повідомили, що пожежі охопили території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.
Працівникам екстреної служби довелось працювати в Фастівському та Бучанському районах. У першому в селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства, яку ліквідували.
А в Бучанському районі внаслідок атаки окупантів сталися пожежі на території логістичних комплексів.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється.
Росіяни в ніч проти 5 серпня вчергове атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті було чути гучну серію вибухів.
В результаті, за даними мера столиці Віталія Кличка, 24 постраждалих. 15 поранених медики госпіталізували, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, загинула одна людина.
Щодо Київської області - російські війска застосували балістику та дрони вночі 5 серпня. Постраждали одразу чотири райони.