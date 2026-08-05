Рятувальники показали Київщину після нічної атаки

Рятувальники повідомили, що пожежі охопили території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.

Працівникам екстреної служби довелось працювати в Фастівському та Бучанському районах. У першому в селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства, яку ліквідували.



А в Бучанському районі внаслідок атаки окупантів сталися пожежі на території логістичних комплексів.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється.