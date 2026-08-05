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Спасатели показали Киевщину после ночной атаки

06:24 05.08.2026 Ср
1 мин
Работники ГСЧС боролись с масштабными пожарами
aimg Юлия Маловичко
Фото: спасатель тушит огонь в Киевской области (t.me/dsns_telegram)

В Киевской области в результате ракетно-дронового террора РФ вспыхнули масштабные пожары. В ГСЧС показали кадры с мест прилетов, в том числе обломков сбитых целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Спасатели сообщили, что пожары охватили территорию логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.

Работникам экстренной службы пришлось работать в Фастовском и Бучанском районах. В первом в селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории ликвидированного предприятия.

А в Бучанском районе в результате атаки окупантов произошли пожары на территории логистических комплексов.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Обстрел Киева и области 5 августа

Россияне в ночь на 5 августа в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В результате вражеских обстрелов в городе была слышна громкая серия взрывов.

В результате, по данным мэра столицы Виталия Кличко, 24 пострадавших. 15 раненых медики госпитализировали, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, погиб один человек.

Насчет Киевской области – российские войска применили баллистику и дроны ночью 5 августа. Пострадали сразу четыре района.

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