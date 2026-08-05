Рятувальники показали Київщину після нічної атаки

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На Київщині внаслідок ракетно-дронового терору РФ спалахнули масштабні пожежі. В ДСНС показали кадри з місць прильотів, в тому числі уламків збитих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Рятувальники повідомили, що пожежі охопили території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів. Працівникам екстреної служби довелось працювати в Фастівському та Бучанському районах. У першому в селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства, яку ліквідували.



А в Бучанському районі внаслідок атаки окупантів сталися пожежі на території логістичних комплексів. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється.