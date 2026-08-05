ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Рятувальники показали Київщину після нічної атаки

06:24 05.08.2026 Ср
1 хв
Працівники ДСНС боролись із масштабними пожежами
aimg Юлія Маловічко
Рятувальники показали Київщину після нічної атаки Фото: рятувальник гасить вогонь на Київщині (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На Київщині внаслідок ракетно-дронового терору РФ спалахнули масштабні пожежі. В ДСНС показали кадри з місць прильотів, в тому числі уламків збитих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Рятувальники повідомили, що пожежі охопили території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.

Працівникам екстреної служби довелось працювати в Фастівському та Бучанському районах. У першому в селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства, яку ліквідували.

А в Бучанському районі внаслідок атаки окупантів сталися пожежі на території логістичних комплексів.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється.

Обстріл Києва та області 5 серпня

Росіяни в ніч проти 5 серпня вчергове атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті було чути гучну серію вибухів.

В результаті, за даними мера столиці Віталія Кличка, 24 постраждалих. 15 поранених медики госпіталізували, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, загинула одна людина.

Щодо Київської області - російські війска застосували балістику та дрони вночі 5 серпня. Постраждали одразу чотири райони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область Атака дронів
Новини
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України