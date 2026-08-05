Спасатели показали Киевщину после ночной атаки

В Киевской области в результате ракетно-дронового террора РФ вспыхнули масштабные пожары. В ГСЧС показали кадры с мест прилетов, в том числе обломков сбитых целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Спасатели сообщили, что пожары охватили территорию логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.

Работникам экстренной службы пришлось работать в Фастовском и Бучанском районах. В первом в селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории ликвидированного предприятия.



А в Бучанском районе в результате атаки окупантов произошли пожары на территории логистических комплексов.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.