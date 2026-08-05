Спасатели показали Киевщину после ночной атаки
В Киевской области в результате ракетно-дронового террора РФ вспыхнули масштабные пожары. В ГСЧС показали кадры с мест прилетов, в том числе обломков сбитых целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.
Спасатели сообщили, что пожары охватили территорию логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.
Работникам экстренной службы пришлось работать в Фастовском и Бучанском районах. В первом в селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории ликвидированного предприятия.
А в Бучанском районе в результате атаки окупантов произошли пожары на территории логистических комплексов.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
Обстрел Киева и области 5 августа
Россияне в ночь на 5 августа в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В результате вражеских обстрелов в городе была слышна громкая серия взрывов.
В результате, по данным мэра столицы Виталия Кличко, 24 пострадавших. 15 раненых медики госпитализировали, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, погиб один человек.
Насчет Киевской области – российские войска применили баллистику и дроны ночью 5 августа. Пострадали сразу четыре района.