Рятувальники показали кадри із Сум після удару авіабомбами РФ

Обстріл Сум та передмістя

Нагадаємо, голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомляв про удар РФ по Сумах та передмістю 17 січня ввечері. Вже тоді повідомлялось про постраждалих, руйнування домогосподарств, а також комунікаційних мереж. Після атаки люди на Сумщині частково лишились без світла, газу та води.

Працівники служб роблять усе можливе, щоб відновити пошкодження та постачання у домівки постраждалих газу, світла та води.

Також повідомлялось про атаку "Шахедів" на Сумщині 17 січня.