Спасатели показали кадры из Сум после удара авиабомбами РФ

Обстрел Сум и пригорода

Напомним, председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко сообщал об ударе РФ по Сумам и пригороду 17 января вечером. Уже тогда сообщалось о пострадавших, разрушениях домохозяйств, а также коммуникационных сетей. После атаки люди на Сумщине частично остались без света, газа и воды.

Работники служб делают все возможное, чтобы восстановить повреждения и поставки в дома пострадавших газа, света и воды.

Также сообщалось об атаке "Шахедов" на Сумщине 17 января.