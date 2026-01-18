Спасатели показали кадры из Сум после удара авиабомбами РФ

В сети появились кадры повреждений в Сумах после вражеской атаки авиабомбами. На фото видно, как спасатели занимаются ликвидацией последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В чрезвычайных ситуациях напомнили, что вечером 17 января россияне нанесли авиационный удар по жилому сектору города Сумы.
Спасатели обследовали территорию после авиаудара в городе. По предварительной информации, в результате атаки травмированы три женщины и 7-летний ребенок.
"Сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь и передали медработникам", - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате атаки КАБов в Сумах повреждены 15 жилых домов.
Также чрезвычайники опубликовали кадры из города после обстрела, на которых видно, как работники ГСЧС работают на месте ЧП.
Напомним, председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко сообщал об ударе РФ по Сумам и пригороду 17 января вечером. Уже тогда сообщалось о пострадавших, разрушениях домохозяйств, а также коммуникационных сетей. После атаки люди на Сумщине частично остались без света, газа и воды.
Работники служб делают все возможное, чтобы восстановить повреждения и поставки в дома пострадавших газа, света и воды.