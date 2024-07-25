Рятувальники показали фото наслідків відбиття атаки РФ на підступах до Києва

Атака РФ по Україні

У ніч на 25 липня російські війська влаштували масований обстріл по Україні, використавши 38 дронів. ППО збила 25 із них. При цьому в Києві та більшості регіонів було оголошено тривогу.

У Київській області працювала ППО по ворожих безпілотниках, які окупанти запустили на столицю. Пізніше з'ясувалося, що ППО збила всі дрони РФ на підступах до Києва.

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