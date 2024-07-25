Спасатели показали фото последствий отбития атаки РФ на подступах к Киеву

Атака РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска устроили массированный обстрел по Украине, использовав 38 дронов. ПВО сбила 25 из них. При этом в Киеве и большинстве регионов была объявлена тревога.

В Киевской области работала ПВО по вражеским беспилотникам, которые оккупанты запустили на столицу. Позже выснилось, что ПВО сбила все дроны РФ на подступах к Киеву.

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