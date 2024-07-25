RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели показали фото последствий отбития атаки РФ на подступах к Киеву

Фото: в Киевской области в одном из районов упали обломки дронов, начались пожары (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталия Гурковская

Во время отбития атаки РФ на Киев в ночь на 25 июля в Киевской области в одном из районов упали обломки дронов. Начались пожары.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Киевской области.

"Спасатели ликвидировали последствия падения обломков беспилотников в одном из районов области", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, ночью в результате вражеской атаки беспилотников произошло разрушение с последующим горением трех жилых домов.

"На ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет", - констатировали огнеборцы.

 

 

Атака РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска устроили массированный обстрел по Украине, использовав 38 дронов. ПВО сбила 25 из них. При этом в Киеве и большинстве регионов была объявлена тревога.

В Киевской области работала ПВО по вражеским беспилотникам, которые оккупанты запустили на столицу. Позже выснилось, что ПВО сбила все дроны РФ на подступах к Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская областьВойна в Украине